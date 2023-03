(Di mercoledì 8 marzo 2023) Il, in questo Fratelli d'Italia, sta facendo ostruzionismo sul testo presentato in aula sulla tutela dei figli delle. Debora Serracchiani, capogruppo del Pd alla Camera, ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : -

Il governo Meloni, in questo Fratelli d'Italia, sta facendo ostruzionismo sul testo presentato in aula sulla tutela dei figli delle detenute. Debora Serracchiani, capogruppo del Pd alla Camera, ha ...Il governo Meloni, in questo Fratelli d'Italia, sta facendo ostruzionismo sul testo presentato in aula sulla tutela dei figli delle detenute. Debora Serracchiani, capogruppo del Pd alla Camera, ha ...

Seracchiani (Pd) accusa il governo: “Il partito della Meloni blocca la legge sulle madri detenute” Globalist.it

Serracchiani: "FdI rischia di festeggiare l'8 marzo nel peggior modo possibile, impedendo di fatto con i loro emendamenti di far approvare un testo a tutela di minori che non hanno nessuna colpa e che ..."Avevamo pensato di poter festeggiare l'8 marzo con un segno di civiltà. Il nostro segno di civiltà è la legge sulle detenute madri, frutto di uno dei primi accordi che siamo riusciti a fare in questa ...