“Senza” sosta… per le donne: la mappa dei 36 stalli rosa a Santa Maria Capua Vetere (Di mercoledì 8 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiIn occasione della Giornata Internazionale della Donna, nel pieno rispetto dei valori che sono alla base di questa giornata e dell’elevato valore sociale della maternità, l’Amministrazione Mirra con gli assessori alle Pari Opportunità Baia e alla Viabilità Simonelli ha presentato la campagna “Senza sosta… per le donne”, evidenziando da un lato la grandissima attenzione sempre riservata dall’Amministrazione Comunale, appunto Senza sosta, alle pari opportunità e, dall’altro, presentando la mappa dei punti in cui nasceranno i 36 stalli rosa riservati ai veicoli con donne in gravidanza e con neogenitori con bambini al seguito fino ai 2 anni. In sinergia con il Comando di Polizia municipale la scelta di posizionare gli ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 8 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiIn occasione della Giornata Internazionale della Donna, nel pieno rispetto dei valori che sono alla base di questa giornata e dell’elevato valore sociale della maternità, l’Amministrazione Mirra con gli assessori alle Pari Opportunità Baia e alla Viabilità Simonelli ha presentato la campagna “per le”, evidenziando da un lato la grandissima attenzione sempre riservata dall’Amministrazione Comunale, appuntososta, alle pari opportunità e, dall’altro, presentando ladei punti in cui nasceranno i 36riservati ai veicoli conin gravidanza e con neogenitori con bambini al seguito fino ai 2 anni. In sinergia con il Comando di Polizia municipale la scelta di posizionare gli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Frusino : @mirkonicolino Solo a Tonino ci sono i vari -iello che svolgono senza sosta (da 10 anni) indagini sulla Juventus e… - auraconte : Stamattina 36.5°C e pronta a lavorare senza sosta ???? - DPatrioti : RT @MuceliAlessio: Proseguono senza sosta le operazioni di ricerca e soccorso in Turchia e Siria, colpite dal terremoto. Dopo 122 ore sotto… - likagarbini : passaggio 4 Spegnete il fuoco e mettete tutta la farina di frumento in una sede; passaggio 5 Mescolare senza… - justdonnalisi : RT @maparliamodime: io onestamente sto ancora rosicando per antonella sotto tavassi quindi DOBBIAMO VOTARE LA DOC SENZA SOSTA CAZZO ?? #donn… -

Alberi tagliati a Pescara, biologo 'è guerra contro naturalità' Lo sfogo di Giovanni Damiani "A Pescara, con un attivismo senza precedenti da parte del Comune, tagliano alberi senza sosta. È guerra contro ogni traccia di naturalità". E' lo sfogo del biologo Giovanni Damiani. Già direttore generale dell'Anpa (Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente) oggi Ispra, già ... POTATURE DEGLI ALBERI A PESCARA: DAMIANI, 'È GUERRA CONTRO ULTIME TRACCIA DI NATURALITÀ' PESCARA - 'A Pescara, con un attivismo senza precedenti da parte del Comune, tagliano alberi senza sosta. È guerra contro ogni traccia di naturalità'. E' lo sfogo del biologo Giovanni Damiani . Già direttore generale dell'Anpa (Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente) oggi Ispra, ... Alberi tagliati a Pescara, lo sfogo del biologo Damiani: 'È guerra contro naturalità' Pescara. 'A Pescara, con un attivismo senza precedenti da parte del Comune, tagliano alberi senza sosta. È guerra contro ogni traccia di naturalità'. È lo sfogo del biologo Giovanni Damiani. Già direttore generale dell'Anpa (Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente) oggi Ispra, già ... "A Pescara, con un attivismoprecedenti da parte del Comune, tagliano alberi. È guerra contro ogni traccia di naturalità". E' lo sfogo del biologo Giovanni Damiani. Già direttore generale dell'Anpa (Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente) oggi Ispra, già ...PESCARA - 'A Pescara, con un attivismoprecedenti da parte del Comune, tagliano alberi. È guerra contro ogni traccia di naturalità'. E' lo sfogo del biologo Giovanni Damiani . Già direttore generale dell'Anpa (Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente) oggi Ispra, ...Pescara. 'A Pescara, con un attivismoprecedenti da parte del Comune, tagliano alberi. È guerra contro ogni traccia di naturalità'. È lo sfogo del biologo Giovanni Damiani. Già direttore generale dell'Anpa (Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente) oggi Ispra, già ...