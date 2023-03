Semplici | «Spezia | due da valutare! Nikolaou adattato una possibilità»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Leonardoa due giorni dalla sfida con l’Inter in campionato, in conferenza stampa ha presentato proprio la sfida in casa contro i nerazzurri allenati da Simone Inzaghi. PROSSIMA SFIDA – Leonardoha parlato della sfida con l’Inter partendo subito dalle possibili scelte di formazione: «L’Inter penso sia la rosa più forte del campionato. Moutinho non ci sarà. Potrei adattarequalora dovessimo giocare a quattro. Valutiamo oggi e l’allenamento di domattina, spero di poter far sì che Ampadu ed Ekdal siano della gara perché hanno avuto qualche problema dopo l’ultima partita con il Verona. Nzola e Shomurodov insieme dal 1?? Sto conoscendo la squadra, sto cercando di trovare un equilibrio che possa permettere alla squadra di farlo. Nzola è n calciatore di grande valore, con un percorso importante, ma credo che ...