Selvaggia Lucarelli: “Vivo a Milano da 14 anni ma l’incanto è finito” (Di mercoledì 8 marzo 2023) L’idillio tra Selvaggia Lucarelli e Milano è finito. Ad annunciarlo è la stessa giornalista in un lungo e circostanziato articolo Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di mercoledì 8 marzo 2023) L’idillio tra. Ad annunciarlo è la stessa giornalista in un lungo e circostanziato articolo Perizona Magazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... redazionerumors : Selvaggia Lucarelli posta una foto in bikini di un ricordo d'infanzia e subito torna al centro delle polemiche e de… - zayinwonderland : Selvaggia Lucarelli si può criticare sotto molti punti di vista ma su una cosa almeno non le si può dare torto: bis… - mardiruo : La verità dell’articolo di Selvaggia Lucarelli su Milano. Peccato poter mettere solo un like e non centooo. - mattiamattiaaa : RT @PiazzapulitaLA7: Tra gli ospiti di #Piazzapulita domani sera: Selvaggia Lucarelli. @stanzaselvaggia 21.15, La7 - mattiamattiaaa : RT @IlPaoloGiordano: Selvaggia Lucarelli su Milano, diagnosi condivisibile. Il problema sarà trovare la terapia giusta: -