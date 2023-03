Selvaggia Lucarelli pubblica una foto in bikini a 13 anni | haters scatenati

Leggi su tpi

(Di mercoledì 8 marzo 2023)vittima, ancora una volta, dell’odio social. Stavolta a scatenare i soliti leoni da tastiera è stato un tenero ricordo d’infanzia, che la giornalista ha voluto condividere sui social: si tratta di unache la ritrae in vacanza quando aveva 13. “13, costume notevole e mare d’Abruzzo. What else?”, è il commento scelto dallaper accompagnare lo scatto appartenente alla sua adolescenza. Un ricordo del passato che la giornalista ha voluto condividere con chi la segue, che però glisono riusciti a rovinare con una serie di commenti a dir poco beceri. In particolare ha lasciato di stucco la capacità di alcuni utenti di fare addirittura body shaming a unatredicenne. Visualizza questo ...