Sei anni per stupro, Portanova si sfoga: 'Avevo fiducia nella giustizia. Ora non starò più zitto' (Di mercoledì 8 marzo 2023) Sento e leggo una storia che non conosco, che non si avvicina lontanamente alla realtà e mi chiedo ogni giorno perché è successo a me. Presto ci sarà modo di dire la mia versione documentando con ... Leggi su sportface (Di mercoledì 8 marzo 2023) Sento e leggo una storia che non conosco, che non si avvicina lontanamente alla realtà e mi chiedo ogni giorno perché è successo a me. Presto ci sarà modo di dire la mia versione documentando con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... robertosaviano : Oggi voglio celebrare Maria Ponomarenko, giornalista condannata a sei anni per aver denunciato la morte di civili u… - AngeloCiocca : Nel frattempo è stato arrestato l'accoltellatore della stazione. Si tratta di un marocchino di 23 anni. Sei persone… - Avvenire_Nei : #Bielorussia. Campi militari per insegnare a sparare ai bambini a partire dai 6 anni - pellevgrini : costretta. Sei anni non sono NIENTE rispetto a ciò che sarà costretta a vivere in eterno questa ragazza a cui avete… - PinoPinoweb : @PieroSansonetti A Sansone’ e piantala! E uscita l’anima del vecchio comunista…eppure sei na persona seria…. Ma qu… -