Secondo voi la penalizzazione della Juve sarà annullata? (Di mercoledì 8 marzo 2023) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No","index":1} Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No","index":1}

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : IL QUESITO DEL GIORNO Secondo voi, tra i due, chi è nato “deviato in qualcosa di non normale”? Meritiamo l’estinzio… - borghi_claudio : Articolo su 'Il Fatto' che denuncia il caro immobili di Milano con conseguente espulsione del ceto medio dal centro… - MrESTINZIONE : Questa 'influencer' era in diretta sui social per dimostrare che il suo cane è vegetariano per scelta. Secondo voi… - gasparomsi : @DomaniGiornale @FnsiSocial @vditrapani SECONDO ME INVECE DOVRETE PREPARARE I FAZZOLETTI PERCHÉ ARRIVERANNO TEMPI B… - F1N1no : @jframbel @mike_fusco @LisiMariagrazia Quindi secondo te il pool che difende la juve in tutte le sedi, pagato da Jo… -