Secondo Christophe Dugarry l’infortunio di Neymar è un bene | “Felice per il Psg” E spiega perché

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 8 marzo 2023)si deve operare ai legamenti della caviglia destra e il Paris Saint-Germain dovrà fare a meno del brasiliano almeno fino a fine stagione.il comunicato del club, l’intervento è necessario per evitare delle possibili ricadute in futuro. Sulla vicenda è intervenuto, il quale crede chedirappresenti una buona notizia per il club parigino: “Sonoper il Psg chesia infortunato”, ha detto il francese campione del mondo ’98.ha parlato durante la trasmissione radiofonica “Rothen s’enflamme” su Rmc Sport e ha dato la sua opinione: “Penso che sia un’incredibile possibilità perGaltier“, l’allenatore del Psg. “A un certo punto – ...