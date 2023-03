Scudetto Napoli, Ulivieri a De Maggio: “Fate i seri. Inutile fare gli scaramantici” (Di mercoledì 8 marzo 2023) A proposito dello Scudetto del Napoli, Renzo Ulivieri dice a Valter De Maggio che bisogna fare i seri ed è Inutile fare gli scaramantici Siparietto teso tra Renzo Ulivieri e Valter De Maggio a Radio Goal. Nella trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, l’ex allenatore del Napoli e del Parma entra a gamba tesa, così come ha sempre abituato nella sua vita da allenatore: “Ma Fate i seri per favore…”. Il conduttore della radio partenopea è rimasto sorpreso, non l’ha presa bene ed ha chiesto spiegazioni al presidente dell’AIAC (Associazione Italiana Allenatori di Calcio): “Renzo, ma cosa dici? Non ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 8 marzo 2023) A proposito dellodel, Renzodice a Valter Deche bisognaed ègliSiparietto teso tra Renzoe Valter Dea Radio Goal. Nella trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss, emittente ufficiale del club azzurro, l’ex allenatore dele del Parma entra a gamba tesa, così come ha sempre abituato nella sua vita da allenatore: “Maper favore…”. Il conduttore della radio partenopea è rimasto sorpreso, non l’ha presa bene ed ha chiesto spiegazioni al presidente dell’AIAC (Associazione Italiana Allenatori di Calcio): “Renzo, ma cosa dici? Non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Io @GhoulamFaouzi alla festa scudetto del @sscnapoli lo inviterei. Come se stesse giocando nel Napoli ancora adesso - realvarriale : In un elenco di ex calciatori da invitare all'eventuale festa scudetto di @sscnapoli, @GhoulamFaouzi dovrebbe esser… - sportface2016 : +++Luciano #Spalletti: '#InterJuventus del 2018 ha influito sulle possibilità del #Napoli di conquistare quello scu… - napolipiucom : Scudetto Napoli, Ulivieri a De Maggio: 'Fate i seri. Inutile fare gli scaramantici' #CalcioNapoli #demaggio… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Napoli: Kim, sono avido di vittorie e la città vuole lo scudetto 'Io faccio gol? Penso a difesa, importante per me è non subirne' -