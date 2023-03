«Scrivo di nera mentre guardo il mare di Fuerteventura» (Di mercoledì 8 marzo 2023) Con oltre 70 milioni di visualizzazioni, Elisa True Crime è diventato il canale degli appassionati di cronaca nera. Che, rapiti, ascoltano Elisa De Marco – occhi verdi come il mare di Fuerteventura (che vede dalla sua finestra) e lineamenti angelici – ammorbidire gli aspetti efferati delle vicende fino a rendere quasi confortante il racconto spietato. Così che ci si sente meno colpevoli di voyeurismo nel momento in cui si fa voyeurismo dell’animo umano. Leggi anche › I film e le serie tv da vedere a marzo su Netflix: da “Tenebre e ossa” a “Sex/Life” Con Brividi, il suo primo libro edito da Mondadori, ha raccolto una selezione di casi limite: dalla Corea di Yoo Young-Chul, il killer dall’impermeabile giallo, ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 8 marzo 2023) Con oltre 70 milioni di visualizzazioni, Elisa True Crime è diventato il canale degli appassionati di cronaca. Che, rapiti, ascoltano Elisa De Marco – occhi verdi come ildi(che vede dalla sua finestra) e lineamenti angelici – ammorbidire gli aspetti efferati delle vicende fino a rendere quasi confortante il racconto spietato. Così che ci si sente meno colpevoli di voyeurismo nel momento in cui si fa voyeurismo dell’animo umano. Leggi anche › I film e le serie tv da vedere a marzo su Netflix: da “Tenebre e ossa” a “Sex/Life” Con Brividi, il suo primo libro edito da Mondadori, ha raccolto una selezione di casi limite: dalla Corea di Yoo Young-Chul, il killer dall’impermeabile giallo, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Vincenz40687581 : @LegaSalvini Salve.nn scrivo per l amministratore o per chi per essi,ma scrivo,in quanto,i partiti tutti,sanno dell… - P_M_1960 : @RadioBlueNoteIn @PierpaoloLiso @stefano_flare @TwitterSupport Ti ringrazio ma sono tutti succubi del pensiero unic… - iammmartina_ : È divertentissimo risistemare i miei appunti perché mentre li prendo in classe scrivo sempre anche dei commenti iro… - flointheclouds : yes di solito sottolineo con la penna nera e scrivo note ai margini o sui post it, adoro sfogliare i libri dopo tan… - Simpir68 : RT @Lallalalla008: Oggi sono incazzata nera…perdonatemi è la prima volta che scrivo usando determinate parole…ma io dico solo una cosa : ch… -