Scream VI | la recensione | la saga slasher cambia tutto per non cambiare nulla

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Ladi6: Ghostaface si aggira per Time Square nel sesto capitolo della leggendaria. Un capitolo ancora più grande ed esagerato, ma un tantino meno fluido rispetto agli altri. Protagoniste, Melissa Barrera e Jenna Ortega. Per citare un altro film cult, potremmo dire: Ghostface si è smarrito a New York. Perché, scriviamolo chiaro, l'idea di unoambientato a Manhattan poteva inzialmente sembrare stridente, in quanto il leggendario killerdi Wes Craven e Kevin Williamson ha sempre fatto della provincia americana il suo palcoscenico, il suo rifugio, la sua idea sanguinolenta e truculenta. Un personaggio di rottura, in bilico tra il serio e il faceto, capace di distruggere generazioni di inconcludenti e accaldati teen-ager, segnando la storia ...

Scream 6, la recensione ScreenWEEK - Cinema e Serie TV

Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, registi degli ultimi due film del franchise di Scream, sono stati intervistati ieri sul red carpet della premiere mondiale di Scream 6, in arrivo tra pochi giorn ...Il nuovo capitolo della saga thriller/horror che vede protagonista Ghostface arriva in sala il 9 marzo. Sul red carpet newyokrse del film abbiamo incontrato il cast.