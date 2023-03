Scorta richiesta per numero online e offesa verbale | come difendersi dalle insidie del web

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Massimo Ferrero, l’ex presidente della Sampdoria, è sotto attacco e questa volta il bersaglio è il suodi cellulare, divulgatosu siti dedicati alla squadra blucerchiata. La notizia ha fatto il giro del web e i tifosi non hanno resistito alla tentazione di provare a contattarlo, alcuni con l’intenzione di rivolgergli insulti. Ma la questione è diventata seria quando le minacce si sono fatte più pesanti, costringendo il legale di Ferrero ad agire. Il mattino seguente, infatti, si sarebbe recato alla Polizia Postale di Roma per denunciare l’episodio e si sarebbe rivolto anche alla Questura della Capitale chiedendo una misura di protezione personale. Non c’è tempo da perdere, la situazione è diventata critica: Ferrero è sotto attacco e le minacce continuano ad arrivare. Ma l’ex presidente della Sampdoria non si arrende facilmente, e per ...