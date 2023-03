Scontro tra due auto ad Avellino, donna trasportata al Moscati (Di mercoledì 8 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Nella mattinata i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti a Contrada Quattrograna per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture. Nel violento impatto rimaneva ferita una donna alla guida di una delle due auto, mentre l’altra conducente non riportava grosse conseguenze. La donna ferita veniva trasportata dai sanitari del 118 intervenuti presso l’ospedale Moscati di Avellino per essere sottoposta a cure mediche. I veicoli incidentati venivano messi in sicurezza. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 8 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto– Nella mattinata i Vigili del Fuoco disono intervenuti a Contrada Quattrograna per un incidente stradale che ha visto coinvolte duevetture. Nel violento impatto rimaneva ferita unaalla guida di una delle due, mentre l’altra conducente non riportava grosse conseguenze. Laferita venivadai sanitari del 118 intervenuti presso l’ospedalediper essere sottoposta a cure mediche. I veicoli incidentati venivano messi in sicurezza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

