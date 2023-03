Scontro tra aerei, il padre del pilota Meneghello: 'Una tragedia immensa, facciamo fatica a renderci conto' (Di mercoledì 8 marzo 2023) Disperazione, silenzio, angoscia. Per i genitori di Marco Meneghello , uno dei due piloti morti ieri nello schianto dei due aerei a Guidonia , alle porte di Roma , c'è ancora incredulità, come un ... Leggi su leggo (Di mercoledì 8 marzo 2023) Disperazione, silenzio, angoscia. Per i genitori di Marco, uno dei due piloti morti ieri nello schianto dei duea Guidonia , alle porte di Roma , c'è ancora incredulità, come un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tg3web : Due piloti dell'Aeronautica militare sono morti questa mattina in uno scontro tra velivoli ultraleggeri a Guidonia,… - eziomauro : Guidonia, scontro tra due aerei dell'Aeronautica militare durante un'esercitazione : morti i due piloti - la Repubb… - localteamtv : Scontro tra aerei militari a Guidonia, un testimone: 'non vedo perché devono fare queste evoluzioni sopra le case d… - AMarotta57 : Per tua giusta informazione sappi che il Ministro dei trasporti e delle infrastrutture, a seguito dello scontro tra… - giovicon : RT @francofontana43: Capisco che due donne giunte ai vertici del governo e dell’opposizione siano un piatto ghiotto per la stampa, specie i… -