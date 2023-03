Scontro tra aerei a Guidonia | la Procura | “Piloti morti per evitare una strage”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Roma – Il pm di turno delladi Tivoli ha effettuato un sopralluogo sul luogo dell’incidente dove due ultraleggeri Siai Marchetti 208 di addestramento militare si sono scontrati in volo, all’altezza diMontecelio (leggi qui), alle porte di Roma. Laaprirà un’indagine per ricostruire quanto avvenuto. “Pur essendo in corso i doverosi accertamenti, dalle prime ricostruzioni è ragionevole ipotizzare che il velivolo caduto nella strada di un centro abitato sia stato lì direzionato dal pilota per recare il minor danno possibile a cose e persone, tanto che i danni sono stati limitatissimi. Diversamente, una precipitazione sugli edifici ai lati della strada avrebbe causato numerose vittime” sottolinea in una nota iltore di Tivoli, Francesco Menditto. I pm indagano per disastro aereo colposo. Il ...