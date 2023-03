Sciopero trasporti oggi 8 marzo 2023 a Roma: orari Atac e Roma Tpl, quali sono le fasce di garanzia per metro e bus (Di mercoledì 8 marzo 2023) Sciopero generale e nazionale in vista, e programmato per la giornata dell’8 marzo 2023. Anche quest’anno, come l’anno scorso, la Giornata internazionale della donna è sinonimo di scioperi, per tutti i settori, pubblici e privati. sono interessati, ovviamente, anche gli operatori del trasporto pubblico. Così come comunicato da Ferrovie dello Stato, alcune sigle sindacali autonome hanno proclamato un’agitazione dalle 21 del 7 alle 21 dell’8 marzo. Ecco, di seguito, tutte le informazioni necessarie. Sciopero Trenitalia mercoledì 8 marzo 2023: orari e treni garantiti Sciopero dei mezzi Roma mercoledì 8 marzo: info utili Dunque, come anticipato, per la giornata di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 8 marzo 2023)generale e nazionale in vista, e programmato per la giornata dell’8. Anche quest’anno, come l’anno scorso, la Giornata internazionale della donna è sinonimo di scioperi, per tutti i settori, pubblici e privati.interessati, ovviamente, anche gli operatori del trasporto pubblico. Così come comunicato da Ferrovie dello Stato, alcune sigle sindacali autonome hanno proclamato un’agitazione dalle 21 del 7 alle 21 dell’8. Ecco, di seguito, tutte le informazioni necessarie.Trenitalia mercoledì 8e treni garantitidei mezzimercoledì 8: info utili Dunque, come anticipato, per la giornata di ...

