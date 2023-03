Sciopero generale 8 marzo | possibili disagi per scuola e trasporti in diverse città italiane

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Italia : In Francia un milione in piazza contro la riforma delle pensioni Manifestazioni in tutto il Paese con interi settor… - elisareffo2 : sciopero generale in francia pt2 vuol dire uni bloccata?? io provo un certo amo et odio per gli sciopero, tipo ieri… - direpuntoit : Oggi #8marzo in occasione della #festadelladonna è #scioperogenerale. Tutte le informazioni. - fattoquotidiano : 8 marzo, sciopero generale transfemminista per la Giornata internazionale della donna: i cortei e le ragioni della… - ciinemagurl : RT @HoaraBorselli: #Sciopero generale l’8 marzo in tutta Italia: i treni, bus e metro a rischio. I sindacati hanno ben pensato di indire un… -

...differimento della pena per le condizioni precarie dell'anarchico che da quattro mesi è in... "può rifiutare i trattamenti sanitari" e quindi opporsi alle cure mediche, in via, può ......il peggioramento della condizionedi vita delle donne". E poi "per il salario minimo", "per i servizi pubblici", "per la redistribuzione della ricchezza". E "per il diritto di". ...La Giornata internazionale della donna anche quest'anno si accompagna a unoche coinvolge tutti i settori, pubblici, privati e cooperativi. Interessati anche trasporto pubblico, sanità e istruzione. Fs ha fatto sapere che alcune sigle sindacali autonome si astengono ...

Sciopero generale l'8 marzo in tutta Italia: i treni, bus e metro a rischio e le fasce garantite città per città Open

Microsoft e i fornitori di terze parti usano i cookie per l'archiviazione e l'accesso a informazioni, quali gli ID univoci, per distribuire, gestire e migliorare servizi e annunci. Se si accetta, MSN ...Sciopero generale oggi 8 marzo in coincidenza con la giornata internazionale delle donne, proclamato dai sindacati di base. Oltre a sanità e istruzione, alla mobilitazione ...