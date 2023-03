Sci di fondo, i convocati dell’Italia per il doppio appuntamento in Norvegia: Federico Pellegrino c’è, assente Francesco De Fabiani (Di mercoledì 8 marzo 2023) Chiuso il capitolo dei Mondiali di Planica, in Slovenia, lo sguardo della Nazionale italiana di sci di fondo va alle due tappe di Coppa del Mondo in Norvegia. Un appuntamento diventato un grande classico, ovvero una tre-giorni tra Oslo e Drammen in cui i fondisti nostrani cercheranno di lasciare il segno. Si comincia sabato 11 marzo con gli uomini che saranno ai nastri di partenza della 50 km mass start in tecnica libera, seguita domenica 12 marzo dalla 50 km femminile. A Drammen, invece, assisteremo mercoledì 14 alle sprint maschile e femminile in tecnica classica (qualifiche ore 11.30, finali ore 14.00). Come riportato dal sito della FISI, in casa azzurra gareggeranno Francesca Franchi, in grande evidenza nel corso della rassegna iridata con piazzamenti di rilievo, e Lorenzo Romano nella distanza più lunga a Oslo, mentre saranno tre ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 marzo 2023) Chiuso il capitolo dei Mondiali di Planica, in Slovenia, lo sguardo della Nazionale italiana di sci diva alle due tappe di Coppa del Mondo in. Undiventato un grande classico, ovvero una tre-giorni tra Oslo e Drammen in cui i fondisti nostrani cercheranno di lasciare il segno. Si comincia sabato 11 marzo con gli uomini che saranno ai nastri di partenza della 50 km mass start in tecnica libera, seguita domenica 12 marzo dalla 50 km femminile. A Drammen, invece, assisteremo mercoledì 14 alle sprint maschile e femminile in tecnica classica (qualifiche ore 11.30, finali ore 14.00). Come riportato dal sito della FISI, in casa azzurra gareggeranno Francesca Franchi, in grande evidenza nel corso della rassegna iridata con piazzamenti di rilievo, e Lorenzo Romano nella distanza più lunga a Oslo, mentre saranno tre ...

