Sci Alpino | le Azzurre in gara in Svezia La Coppa del Mondo dal 10 marzo

L'ottava prova stagionale di gigante femminile della Coppa del Mondo di sci Alpino andrà in scena ad Are, in Svezia. Venerdì 10 marzo alle ore 10.00 è in programma la prima manche, mentre alle 13.00 avrà luogo la seconda. Sei le Azzurre iscritte: Marta Bassino, Federica Brignone, Sofia Goggia, Roberta Melesi, Asja Zenere ed Elisa Platino. Sabato 11 marzo sarà il turno dello slalom (prima manche alle ore 10.30, seconda alle 13.30) nel quale gareggeranno invece Lara Della Mea, Marta Rossetti, Martina Peterlini, Anita Gulli, Vera Tschurtschenthaler, Roberta Lorenzi e Beatrice Sola. Per quanto riguarda la Coppa del Mondo maschile, la pista di Kranjska Gora è pronta ad ospitare due giganti per l'ultimo appuntamento stagionale delle ...

