Sci alpino, Coppa Europa: Zingerle e Vinatzer firmano la doppietta nel gigante di Gaellivare (Di mercoledì 8 marzo 2023) Ottime notizie in chiave azzurra dalla Coppa Europa 2022/23 di sci alpino. Nella penultima tappa dedicata al settore maschile prima delle finali di Narvik, sulle nevi svedesi di Gaellivare, Hannes Zingerle ed Alex Vinatzer sono riusciti a firmare una straordinaria doppietta in slalom gigante. Il successo di Zingerle, il primo della stagione in gigante, non arriva certo come una sorpresa. Nelle ultime cinque prove nella specialità, l'azzurro era stato infatti in grado di centrare già tre piazzamenti nelle prime quattro posizioni. La vittoria era dunque nell'aria ed è arrivata oggi grazie a due manche solidissime: la prima, chiusa in terza posizione, a cui ha seguito un'eccezionale seconda in cui ha fatto il miglior ...

