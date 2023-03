Sci alpino, Coppa Europa: Anita Gulli è seconda nello slalom di Suomu, vince ancora Marie Lamure (Di mercoledì 8 marzo 2023) In archivio lo slalom di Suomu, in Finlandia, valido per la Coppa Europa di sci alpino femminile 2022/23. Ottimo risultato di squadra per le azzurre in questa ultima tappa stagionale prima delle finali che si terranno a Narvik tra una settimana. La vittoria è andata alla giovane francese Marie Lamure, che firma così la doppietta in questa tappa, vincendo due slalom in altrettante giornate di gara. Alle sue spalle si piazza però un’ottima Anita Gulli che, pur non brillando come di consueto nella seconda manche, riesce a chiudere a 8 decimi dalla vincitrice, conservando una seconda posizione preziosa. Se il podio è stato completato dalla giovane Andrine Maarstoel, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 marzo 2023) In archivio lodi, in Finlandia, valido per ladi scifemminile 2022/23. Ottimo risultato di squadra per le azzurre in questa ultima tappa stagionale prima delle finali che si terranno a Narvik tra una settimana. La vittoria è andata alla giovane francese, che firma così la doppietta in questa tappa,ndo duein altrettante giornate di gara. Alle sue spalle si piazza però un’ottimache, pur non brillando come di consueto nellamanche, riesce a chiudere a 8 decimi dalla vincitrice, conservando unaposizione preziosa. Se il podio è stato completato dalla giovane Andrine Maarstoel, ...

