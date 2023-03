Sci alpino, Are femminile 2023: calendario, programma, orari e tv (Di mercoledì 8 marzo 2023) Siamo al rush finale della Coppa del Mondo femminile 2022/2023. Dopo l’appuntamento norvegese di Kvitfjell, il Circo Bianco si sposta ad Are per l’ultima tappa prima delle finali di Soldeu. Sulle nevi svedesi tornano le discipline tecniche, con uno slalom gigante in programma venerdì 10 e uno slalom speciale previsto per sabato 11 marzo. Occhi puntati sulle azzurre Federica Brignone e Marta Bassino, pronte ad andare a caccia del podio in gigante. Di seguito il calendario completo. Diretta tv – Le gare verranno trasmesse in diretta sui canali di Eurosport e su RaiSport HD, mentre la diretta streaming sarà affidata a Discovery+, Sky Go, Now Tv e DAZN. calendario ARE 2023 Venerdì 10 marzo Ore 10: prima manche gigante femminile Ore 13: seconda manche gigante ... Leggi su sportface (Di mercoledì 8 marzo 2023) Siamo al rush finale della Coppa del Mondo2022/. Dopo l’appuntamento norvegese di Kvitfjell, il Circo Bianco si sposta ad Are per l’ultima tappa prima delle finali di Soldeu. Sulle nevi svedesi tornano le discipline tecniche, con uno slalom gigante invenerdì 10 e uno slalom speciale previsto per sabato 11 marzo. Occhi puntati sulle azzurre Federica Brignone e Marta Bassino, pronte ad andare a caccia del podio in gigante. Di seguito ilcompleto. Diretta tv – Le gare verranno trasmesse in diretta sui canali di Eurosport e su RaiSport HD, mentre la diretta streaming sarà affidata a Discovery+, Sky Go, Now Tv e DAZN.AREVenerdì 10 marzo Ore 10: prima manche giganteOre 13: seconda manche gigante ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Sci alpino, Coppa Europa 2023: Alex Vinatzer torna sul podio in gigante a Gaellivare - blu_eventi : RT @contattogiorgi: Sci alpino femminile 2022-2023 - Elena Curtoni | Sofia Goggia quarta Coppa del Mondo di discesa - - raceskimagazine : Non si ferma l'azienda di Asiago, molto presente anche nello sci alpino oltre che nelle discipline nordiche. Tante… - IdeawebTV : Sci Alpino: cuneesi in top ten nel Super-G dell’Alpe di Mera - radio_tsn : Gli atleti della Banca Popolare di Sondrio brillano nei campionati italiani bancari di sci alpino -… -