Schlein su Meloni | «Intendiamo politica e leadership diversamente | ma non escludo collaborazione»

La premier Giorgia Meloni e la neo segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, nell'arco di pochi mesi, sono riuscite a ribaltare la tradizionale leadership maschile in Italia. La prima diventando la prima presidente del Consiglio nella storia della Repubblica italiana, la seconda divenendo la prima segretaria del Partito Democratico e leader dell'opposizione. Un partito che, sin dalla sua nascita e nel corso degli anni, ha visto susseguirsi ben nove segretari. E la segretaria dem, ospite del programma Start, su SkyTG24, in occasione della Giornata internazionale della donna, ha sottolineato che ha dichiarato di aver apprezzato «che la premier mi abbia chiamato non appena si sono concluse le primarie», sottolineando che «abbiamo modi diversi di intendere politica e leadership, ma questo non vuol dire che non ci possa essere collaborazione».

