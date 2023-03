Schlein | «Meloni aiuti  le donne per davvero» Il sostegno di Beppe Grillo   alla leader democratica

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : Meloni o qualche esponente della destra ha già dato solidarietà a Schlein per le espressioni volgari usate da un su… - elio_vito : “Lei, Elly Schlein…con il solito outfit da centro sociale”?? questa è la descrizione spregiativa della segretaria de… - ultimora_pol : Elly #Schlein: 'Se Giorgia Meloni vuole aiutare le donne non le colpisca sulle pensioni, riducendo opzione donna, m… - luciorox : RT @Agenzia_Ansa: Schlein: 'Voglio sperare che il governo non abbia in testa di portare a Cutro la riforma del reddito di cittadinanza, ig… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: 8 MARZO | Schlein: 'Io e Meloni abbiamo modi molto diversi di intendere la politica e la leaders… -

L'8 marzo conteso fra. In Italia per la prima volta sono donne il capo del governo e il leader dell'opposizione. Giorgiascrive sui social: 'Voglio ricordare e ringraziare la ...Probabilmente - commenta- io elo intendiamo in modi diversi, lo ha chiarito l'autrice stessa del libro. Io dico: si fa una fatica maggiore a fare tutto, da donne". E la segretaria ...E su quanto accaduto lungo le coste calabre, nella notte del 26 febbraio scorso, per Elly'... e si chiama in causa la responsibilità di chi guida il governo, Giorgia'. Dal capo del ...

Elly Schlein sull’8 marzo: «Società patriarcale. Meloni Aiuti le donne davvero, non colpendo le pensioni» Corriere della Sera

Roma, 8 mar. (Adnkronos Salute) - "Le stime degli esperti dicono che all'Italia serviranno altri 151 anni per eliminare il gender gap. Una parità che non vedremo, ma per la quale bisogna continuare a ...“Se Giorgia Meloni vuole aiutare le donne non le colpisca sulle pensioni, riducendo opzione donna, ma faccia una cosa semplice e avrebbe la mia collaborazione da domani in Parlamento, faccia un conged ...