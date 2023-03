Schlein: «Meloni aiuti le donne per davvero» Il sostegno di Beppe Grillo alla leader democratica (Di mercoledì 8 marzo 2023) La neo-segretaria del Pd: «Ho apprezzo la chiamata che mi è arrivata dalla premier dopo le primarie. Abbiamo modi molto diversi di intendere la politica, ma ci possono essere impegni comuni, nell’impegno al contrasto di discriminazione e violenza» Leggi su corriere (Di mercoledì 8 marzo 2023) La neo-segretaria del Pd: «Ho apprezzo la chiamata che mi è arrivata dpremier dopo le primarie. Abbiamo modi molto diversi di intendere la politica, ma ci possono essere impegni comuni, nell’impegno al contrasto di discriminazione e violenza»

