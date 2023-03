Schlein, “Meloni aiuti donne davvero, avrà mia collaborazione da domani” (Di mercoledì 8 marzo 2023) “Se Giorgia Meloni vuole aiutare le donne non le colpisca sulle pensioni, riducendo opzione donna, ma faccia una cosa semplice e avrebbe la mia collaborazione da domani in Parlamento, faccia un congedo paritario di almeno tre mesi”. Lo ha detto Elly Schlein a SkyTg24. “Sono con tutte le donne, facciamo fatica maggiore” perché “la società è patriarcale” e “ci sono molte discriminazioni da combattere”, ha proseguito la neosegretaria del Pd. “Ho apprezzato – continua la leader Pd – la chiamata che mi è arrivata dalla presidente del Consiglio dopo le primarie. Certo, abbiamo modi diversi di intendere la politica e la leadership. Ciò non vuole dire che non ci possano essere terreni comuni, come l’impegno al contrasto della violenza di genere”. Poi la domanda sulla questione migranti: “Se ... Leggi su tpi (Di mercoledì 8 marzo 2023) “Se Giorgiavuole aiutare lenon le colpisca sulle pensioni, riducendo opzione donna, ma faccia una cosa semplice e avrebbe la miadain Parlamento, faccia un congedo paritario di almeno tre mesi”. Lo ha detto Ellya SkyTg24. “Sono con tutte le, facciamo fatica maggiore” perché “la società è patriarcale” e “ci sono molte discriminazioni da combattere”, ha proseguito la neosegretaria del Pd. “Ho apprezzato – continua la leader Pd – la chiamata che mi è arrivata dalla presidente del Consiglio dopo le primarie. Certo, abbiamo modi diversi di intendere la politica e la leadership. Ciò non vuole dire che non ci possano essere terreni comuni, come l’impegno al contrasto della violenza di genere”. Poi la domanda sulla questione migranti: “Se ...

