Schlein: Il governo ritiri il decreto contro le Ong (Di mercoledì 8 marzo 2023) Milano, 8 Marzo 2023 - "Se vuole avere senso quel Cdm a Cutro, vogliano abolire immediatamente il decreto che hanno approvato qualche settimana fa che rende più difficile il soccorso in mare, il ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 8 marzo 2023) Milano, 8 Marzo 2023 - "Se vuole avere senso quel Cdm a Cutro, vogliano abolire immediatamente ilche hanno approvato qualche settimana fa che rende più difficile il soccorso in mare, il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MolinariRik : La sinistra chiede le manette e cerca colpevoli perché non sa confrontarsi. Triste che la neo segretaria Schlein, u… - FrancescoLollo1 : In bocca al lupo ad Elly Schlein e complimenti ai suoi sostenitori! Ha annunciato che il suo PD sarà un problema pe… - AngeloCiocca : Schlein già incolpa il governo per la tragedia di Crotone muovendo, insieme ai compagni di sinistra, accuse contro… - Satryland59 : RT @Moonlightshad1: L’impegno comune contro discriminazioni e violenze tra Schlein e Meloni che non ha detto una parola sui pestaggi di Fir… - anna_giu1 : RT @Moonlightshad1: L’impegno comune contro discriminazioni e violenze tra Schlein e Meloni che non ha detto una parola sui pestaggi di Fir… -