"Schlein? E' stata la Meloni...": l'incredibile assist della piddina (Di mercoledì 8 marzo 2023) "La vicenda di una donna di destra che diventa per la prima volta Presidente del Consiglio ha mosso donne di sinistra verso Schlein": Paola De Micheli, ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia su Rete 4, ha detto la sua sulla vittoria di Elly Schlein alle primarie dem. La deputata del Pd, anche lei all'inizio in corsa per diventare segretaria del partito, ha anche detto che la Schlein "già da tempo era una di quelle che comunque doveva avere un risultato importante, scelta dagli uomini più importanti del nostro partito. Ma credo che ci sia anche una quota parte di voto che ritorna, se stabilmente o meno lo vedremo, e io spero ovviamente che sia così". Sul tema della linea politica, invece, la De Micheli ha detto: "Io mi auguro che il Pd sia capace di rappresentare tutta la società e che non diventi il ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023) "La vicenda di una donna di destra che diventa per la prima volta Presidente del Consiglio ha mosso donne di sinistra verso": Paola De Micheli, ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia su Rete 4, ha detto la sua sulla vittoria di Ellyalle primarie dem. La deputata del Pd, anche lei all'inizio in corsa per diventare segretaria del partito, ha anche detto che la"già da tempo era una di quelle che comunque doveva avere un risultato importante, scelta dagli uomini più importanti del nostro partito. Ma credo che ci sia anche una quota parte di voto che ritorna, se stabilmente o meno lo vedremo, e io spero ovviamente che sia così". Sul temalinea politica, invece, la De Micheli ha detto: "Io mi auguro che il Pd sia capace di rappresentare tutta la società e che non diventi il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Elly Schlein a #CTCF: «Necessario sostenere il popolo ucraino, ma i conflitti non si risolvono solo con le armi. S… - borghi_claudio : Comunque anche stavolta #hastatosalvini Bonaccini si era inventato le SARDINE per paura di perdere le regionali, a… - Ettore_Rosato : Tutta la campagna elettorale della #Schlein è stata giocata sulla collaborazione con il #M5S e #Conte ha già pronti… - Floria_Be : RT @lisameyerildra1: Meloni quando parla di donne parla sempre e solo di se stessa “io sono stata sempre sottovalutata, IO” Schlein quando… - Riversh21792970 : RT @MarcoFattorini: Elly Schlein a #CTCF: «Necessario sostenere il popolo ucraino, ma i conflitti non si risolvono solo con le armi. Serve… -