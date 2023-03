Scardina, un post del fratello Giovanni aggiorna i fan sulle condizioni del pugile (Di mercoledì 8 marzo 2023) Le condizioni del pugile dopo il malore della settimana scorsa restano critiche. Suo fratello Giovanni, attraverso il profilo Instagram lancia un appello a tutti i suoi fan: "Una settimana fa Daniele iniziava la battaglia più importante della sua vita e oggi continua silenziosamente a lottare per vincerla. La famiglia Scardina ringrazia i medici, che non hanno mai fatto mancare un supporto e un’attenzione incredibili e ringrazia anche tutti coloro che con un messaggio e un pensiero si sono stretti con affetto intorno al nostro Dani". Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 8 marzo 2023) Ledeldopo il malore della settimana scorsa restano critiche. Suo, attraverso il profilo Instagram lancia un appello a tutti i suoi fan: "Una settimana fa Daniele iniziava la battaglia più importante della sua vita e oggi continua silenziosamente a lottare per vincerla. La famigliaringrazia i medici, che non hanno mai fatto mancare un supporto e un’attenzione incredibili e ringrazia anche tutti coloro che con un messaggio e un pensiero si sono stretti con affetto intorno al nostro Dani".

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... serieB123 : Daniele Scardina, il post del fratello: «Combatte la battaglia della vita, pregate per lui» - sportli26181512 : Daniele Scardina, il post del fratello: 'Sta lottando silenziosamente': L'aggiornamento del fratello Giovanni sui s… - zazoomblog : Scardina il post del fratello: Daniele combatte la battaglia per la vita non perdete la Fede - #Scardina #fratello:… - Gazzetta_it : Scardina, il post del fratello: 'Daniele combatte la battaglia per la vita, non perdete la Fede' - Luxgraph : Scardina, post del fratello su Instagram: 'Preghiamo insieme' -