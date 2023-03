Scardina | la speranza del fratello | Lotta per vincere questa battaglia”

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Danielecombatte la suapiù difficile. Lui, un ragazzone tutto muscoli e tatuaggi, una settimana fa ha avuto un malore improvviso mentre si stava allenando in una palestra del Milanese. La corsa in ospedale, l'operazione al cervello e la notizia che lascia i fan increduli, senza parole. SuoGiovanni scrive dall'account Instagram del pugile, che viveva in America e che è amatissimo dai fan della boxe: "Una settimana fa Daniele iniziava lapiù importante della sua vita e oggi continua silenziosamente are per vincerla. La famigliaringrazia i medici, che non hanno mai fatto mancare un supporto e un'attenzione incredibili e ringrazia anche tutti coloro che con un messaggio e un pensiero si sono stretti con affetto intorno al ...