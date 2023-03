Scambio elettorale politico mafioso: ai domiciliari consigliere comunale di Petrosino (Di mercoledì 8 marzo 2023) Le indagini che hanno condotto all’arresto di Matteo Messina Denaro hanno portato alla luce uno Scambio elettorale politico-mafioso a Petrosino. Sono finiti in manette Michele Buffa, consigliere comunale di Petrosino e un pregiudicato già coinvolto in inchieste di mafia, Marco Buffa. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto i domiciliari per il primo e L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 8 marzo 2023) Le indagini che hanno condotto all’arresto di Matteo Messina Denaro hanno portato alla luce uno. Sono finiti in manette Michele Buffa,die un pregiudicato già coinvolto in inchieste di mafia, Marco Buffa. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto iper il primo e L'articolo proviene da Inews24.it.

