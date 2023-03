Scadenza alimenti | da ' best before' a ' spesso buono oltre' Verso nuove regole Ue

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 2_panta : Lo stesso criterio usato per i sieri, la proposta della Ue, per gli alimenti una data di scadenza generica, “spesso… - SkyTG24 : Ue, verso una modifica alla norma sulla data di scadenza degli alimenti - leggoit : Alimenti, cambia la formula della scadenza: ecco cosa sarà scritto ora - foodbustersita : L'Ue verso modifiche alle norme sulla data di scadenza degli #alimenti - Europa - - LaStampa : L’Ue verso il cambio di etichette sulla scadenza: arriva la scritta “Spesso buono oltre”. Cosa vuol dire e quali so… -

Le novità proposte dalla Commissione contro lo spreco alimentare: la dicitura 'Da consumarsi preferibilmente entro' da sola è fuorviante, serve un'aggiunta. Ma non tutti sono ...La Commissione Ue ha presentato oggi agli esperti degli Stati membri una proposta di revisione delle norme sulla data didegli, con l'aggiunta in etichetta della dicitura 'Spesso buono oltre' oltre a 'da consumarsi preferibilmente entro'. La modifica è contenuta nella bozza dell'atto delegato su cui ...Lo scorporo della data di'vuol dire che al momento non c'è nessuna intenzione di ... come l'etichettatura nutrizionale fronte - pacco e gli avvertimenti salutistici sugli. In questa ...

Una nuova informazione in etichetta per allungare la vita degli alimenti riducendo così lo spreco. La Commissione europea lancia la proposta di aggiungere alla classica dicitura ...Le novità proposte dalla Commissione Ue contro lo spreco alimentare: la dicitura "Da consumarsi preferibilmente entro" da sola è fuorviante, serve un'aggiunta. Ma non tutti sono d'accordo ...