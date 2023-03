Scacchi, Europei 2023: Vocaturo nel gruppone a 4.5, bella patta di Brunello con Wojtaszek. In due al comando (Di mercoledì 8 marzo 2023) Sesto turno in archivio agli Europei di Scacchi di scena a Vrnja?ka Banja, in Serbia. Sono in due ora a trovarsi insieme al comando. Se la patta dell’ucraino Anton Korobov con il ceco Thai Dai Van Nguyen ha il sapore del conservativo in attesa di sfide diverse lungo il cammino dei due, il greco Stamatos Kourkoulos-Arditis continua a essere il fattore sorpresa della rassegna continentale. Maestro Internazionale in odor di titolo di Grande Maestro, l’ellenico sfrutta palesi errori dell’azero Eltaj Safarli per arrivare anche lui a quota 5.5 punti in classifica. In altre parole, a punteggio pieno non c’è più nessuno. Alle spalle dei due il gruppo che arriva dal terzo al decimo posto a quota 5 comprende vari calibri importanti, dall’ucraino Ruslan Ponomariov al già citato Van Nguyen. Ma è a 4.5 punti che troviamo un numero ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 marzo 2023) Sesto turno in archivio aglididi scena a Vrnja?ka Banja, in Serbia. Sono in due ora a trovarsi insieme al. Se ladell’ucraino Anton Korobov con il ceco Thai Dai Van Nguyen ha il sapore del conservativo in attesa di sfide diverse lungo il cammino dei due, il greco Stamatos Kourkoulos-Arditis continua a essere il fattore sorpresa della rassegna continentale. Maestro Internazionale in odor di titolo di Grande Maestro, l’ellenico sfrutta palesi errori dell’azero Eltaj Safarli per arrivare anche lui a quota 5.5 punti in classifica. In altre parole, a punteggio pieno non c’è più nessuno. Alle spalle dei due il gruppo che arriva dal terzo al decimo posto a quota 5 comprende vari calibri importanti, dall’ucraino Ruslan Ponomariov al già citato Van Nguyen. Ma è a 4.5 punti che troviamo un numero ...

