Sbanda con l'auto e finisce contro un muro: muore a 31 anni nel giorno del suo compleanno (Di mercoledì 8 marzo 2023) Ha perso il controllo dell'auto, Sbandato, per poi finire contro un muro di cinta che costeggiava la strada. Una carambola fatale per un uomo di 31 anni al volante dell'auto, morto sul colpo nel giorno del suo compleanno, martedì 7... Leggi su europa.today (Di mercoledì 8 marzo 2023) Ha perso illlo dell'to, per poi finireundi cinta che costeggiava la strada. Una carambola fatale per un uomo di 31al volante dell', morto sul colpo neldel suo, martedì 7...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... andreastoolbox : Sbanda con l'auto e finisce contro un muro: muore a 31 anni nel giorno del suo compleanno #con #Sbanda #l'auto… - Nickgarzy96 : @MichaoRossit Mi é piaciuto molto anche se fanno una fatica terribile a segnare. Il Dortmund oltre alle assenze pes… - chrdioc : Pullman con scolaresca sbanda sulla strada innevata e ghiacciata a Terminillo: paura per un centinaio di studenti… - Rietilife : Pullman con scolaresca sbanda sulla strada innevata e ghiacciata a Terminillo: paura per un centinaio di studenti -… - _treacherous_13 : @chillyjvmesfc È così, ormai mi sono messa l’anima in pace. Se sbanda non la riprendo più con lei e ieri ciò è avve… -