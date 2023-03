Sarah Ferguson si sente libera dopo la morte della regina: "Ora posso dire cosa voglio senza timore" (Di mercoledì 8 marzo 2023) Sarah Ferguson, intervistata da Good Morning America, parla del suo passato e del legame con la famiglia reale a un mese dall'incoronazione di re Carlo III e della regina consorte Camilla. Sarah Ferguson, da anni sotto i riflettori e tra i volti più ricercati dai media, ha deciso di parlare e raccontare la sua storia definendosi libera dalla preoccupazione di poter ferire qualcuno con le sue parole e i suoi pensieri. La sua situazione sarebbe cambiate, in base alle sue dichiarazioni, dopo la morte di Elisabetta II. "Mi sento libera. E' come se non avessi più quelle catene mentali che bloccano il mio cervello", ha dichiarato Sarah Ferguson, duchessa di York, a Good Morning America, ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 8 marzo 2023), intervistata da Good Morning America, parla del suo passato e del legame con la famiglia reale a un mese dall'incoronazione di re Carlo III econsorte Camilla., da anni sotto i riflettori e tra i volti più ricercati dai media, ha deciso di parlare e raccontare la sua storia definendosidalla preoccupazione di poter ferire qualcuno con le sue parole e i suoi pensieri. La sua situazione sarebbe cambiate, in base alle sue dichiarazioni,ladi Elisabetta II. "Mi sento. E' come se non avessi più quelle catene mentali che bloccano il mio cervello", ha dichiarato, duchessa di York, a Good Morning America, ...

