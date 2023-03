"Sanzioni alla Russia? Un anno dopo...". Bomba-Rampini: cosa succede (davvero) (Di mercoledì 8 marzo 2023) A quasi un anno dal via alle Sanzioni contro la Russia come sta messa l'economia dei Paesi coinvolti? Quello che in molti avevano previsto, una sorta di Apocalisse, non c'è stato. Le Sanzioni imposte dall'Occidente dopo l'invasione dell'Ucraina non hanno generato nessuna catastrofe. Lo ha spiegato Federico Rampini sul Corriere della Sera. Nella sua analisi, l'editorialista ha spiegato che un dato spicca su tutti: l'exploit delle esportazioni italiane in questi dodici mesi che dovevano essere rovinati dall'impatto delle Sanzioni: "L'export del made in Italy ha conosciuto un rialzo del 20% nel 2022". Una spiegazione a questo successo arriva dall'Istat, che sottolinea il forte incremento negli acquisti di prodotti italiani da parte degli Stati Uniti. Si ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023) A quasi undal via allecontro lacome sta messa l'economia dei Paesi coinvolti? Quello che in molti avevano previsto, una sorta di Apocalisse, non c'è stato. Leimposte dall'Occidentel'invasione dell'Ucraina non hgenerato nessuna catastrofe. Lo ha spiegato Federicosul Corriere della Sera. Nella sua analisi, l'editorialista ha spiegato che un dato spicca su tutti: l'exploit delle esportazioni italiane in questi dodici mesi che dovevano essere rovinati dall'impatto delle: "L'export del made in Italy ha conosciuto un rialzo del 20% nel 2022". Una spiegazione a questo successo arriva dall'Istat, che sottolinea il forte incremento negli acquisti di prodotti italiani da parte degli Stati Uniti. Si ...

