Santoro | “Piantedosi ha mostrato un’assoluta mancanza di compassione umana Meloni non può tenere accanto una persona così” Su La7

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Durissimo intervento di Michelea Dimartedì (La7) sul ministro dell’Interno Matteoe sulla sua informativa parlamentare riguardante la tragedia di Cutro. “Ha diunaassoluta di– accusa il giornalista – Al di là delle colpe, che sicuramente non sono solo di questo governo, il problema è lache tu provi per le vittime della strage. E se tu non capisci che quelle persone sono arrivatea una riva, e si sapeva che si stavano avvicinando alla riva, e lo Stato non ha avuto la capacità di tendere una mano e di salvare queste persone, allora non puoi fare politica. Giorgia, donna, madre, cristiana, non puòa sé una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... diMartedi : Cutro, lo sfogo di Michele Santoro contro Piantedosi: 'Mancanza assoluta di compassione umana, Giorgia Meloni non p… - La7tv : #dimartedi Cutro, lo sfogo di Michele Santoro contro Piantedosi: 'Mancanza assoluta di compassione umana, Giorgia M… - AfinetAlberto : RT @Caffe_Graziella: A #dimartedi un grande #Santoro ha gridato contro il cinismo di #Piantedosi e del governo e ha fatto sapere agli itali… - lucdilo : @gianpaolag18 Ieri stessa sensazione vedendo Santoro che criticando Piantedosi per la mancanza di umanità sulla tra… - s02526371 : RT @CCKKI: #Santoro: 'Piantedosi fa il poliziotto cattivo, ma questo atteggiamento verso i migranti è così da tempo, da quando abbiamo abba… -

