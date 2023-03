(Di mercoledì 8 marzo 2023) Franco(166) si è qualificato per idi finale del challenger didel Cile (80.000 $ di montepremi sul cemento) battendo per 36 62 64 l'argentino Roman Andres Burruchaga (254).

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... puppotenis : 8F #CH #Santiago • Franco #Agamenone (ITA) a @RomanBurruchaga 3-6 6-2 6-4 - puppotenis : 1R #CH #Santiago #SeybothWild (BRA) a J.M. #Cerúndolo 63 64 #Agamenone (ITA) a #Torres 63 67 (5) 63 #Vavassori (I… -

Franco(166) si è qualificato per i quarti di finale del challenger didel Cile (80.000 $ di montepremi sul cemento) battendo per 36 62 64 l'argentino Roman Andres Burruchaga (254). ...Sono 4 gli azzurri qualificati per gli ottavi di finale del challenger didel Cile (80.000 $ di montepremi sul cemento). Riccardo Bonadio (182) ha vinto il derby ... Franco(166) che ...... che balza avanti di 35 posti grazie al titolo a, il secondo in carriera. Il cileno è ...430 - 12 12 (150) Mattia Bellucci 392 13 (165) Flavio Cobolli 353 +1 14 (166) Franco350 - 2 ...

Santiago: Agamenone ai quarti, Vavassori fuori Tiscali

Sono 4 gli azzurri qualificati per gli ottavi di finale del challenger di Santiago del Cile (80.000 $ di montepremi sul cemento). Riccardo ...A Santiago del Cile (80.000 $ sul cementio) sono 6 gli azzurri al via . Marco Cecchinato, testa di serie numero 2 e 91 Atp, affronta al primo ...