Sanremo 2023, Madame svela qual è secondo lei la canzone più bella del Festival (Di mercoledì 8 marzo 2023) Dopo le polemiche dovute al caso dei green pass falsi, che hanno rischiato di farle saltare la partecipazione alla settantatreesima edizione del Festival di Sanremo, per Madame è arrivato il momento di raccogliere i frutti del suo lavoro. Nonostante non abbia vinto e non si sia neanche classificata fra i primi cinque posti, il suo brano “Il bene e il male” sta letteralmente spopolando in radio. Di recente, ha twittato un post che ha fatto incuriosire gli internauti e che hanno dato prova di imparzialità e di stima verso i suoi colleghi in gara insieme a lei. Madame ha confessato infatti qual è stata, secondo lei, la canzone più bella della kermesse canora. La giovane cantante vicentina ha ammesso di aver preferito Tango, il brano portato sul ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 8 marzo 2023) Dopo le polemiche dovute al caso dei green pass falsi, che hanno rischiato di farle saltare la partecipazione alla settantatreesima edizione deldi, perè arrivato il momento di raccogliere i frutti del suo lavoro. Nonostante non abbia vinto e non si sia neanche classificata fra i primi cinque posti, il suo brano “Il bene e il male” sta letteralmente spopolando in radio. Di recente, ha twittato un post che ha fatto incuriosire gli internauti e che hanno dato prova di imparzialità e di stima verso i suoi colleghi in gara insieme a lei.ha confessato infattiè stata,lei, lapiùdella kermesse canora. La giovane cantante vicentina ha ammesso di aver preferito Tango, il brano portato sul ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlContiAndrea : Marta Donà, l’unica manager donna ad aver vinto tre Sanremo a FqMagazine: “La mia è una società quasi tutta al femm… - enpaonlus : Flora è scampata alla guerra in Ucraina. Ne ha passate tante e merita una bella adozione che sia per sempre. Vi asp… - rockolpoprock : Marco Mengoni pubblica la cover di 'Let it be' cantata a Sanremo - IlaDivo : RT @IlContiAndrea: Marta Donà, l’unica manager donna ad aver vinto tre Sanremo a FqMagazine: “La mia è una società quasi tutta al femminile… - AriannaNardi : Un Master di fine anno da record: tutti i numeri delle Finals “Made in Italy”. Dalla ricaduta economica sul territo… -