Sanità: sindacato medici, 'contro violenza su operatori serve cambiare legge' (Di mercoledì 8 marzo 2023) Roma, 8 mar. (Adnkronos Salute) - "Possiamo essere d'accordo sulla bontà delle iniziative di sensibilizzazione verso i cittadini sul tema delle violenze agli operatori sanitari. Ma non basta. Oggi nella popolazione c'è una percezione negativa della salute e non si sente la vicinanza delle istituzioni. Possiamo dire quanto è bello il medico, ma se poi il cittadino non lo trova e deve aspettare mesi per un esame? L'unica soluzione è cambiare la legge: il medico deve essere un pubblico ufficiale e poi si deve fare di tutto per rendere più sicuri i luoghi di cura, migliorandone l'accesso". Così all'Adnkronos Salute Pierino Di Silverio, segretario nazionale Anaao-Assomed, il sindacato dei medici dirigenti del Servizio sanitario nazionale, commenta l'annuncio del ministero della Salute Orazio Schillaci di una ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023) Roma, 8 mar. (Adnkronos Salute) - "Possiamo essere d'accordo sulla bontà delle iniziative di sensibilizzazione verso i cittadini sul tema delle violenze aglisanitari. Ma non basta. Oggi nella popolazione c'è una percezione negativa della salute e non si sente la vicinanza delle istituzioni. Possiamo dire quanto è bello il medico, ma se poi il cittadino non lo trova e deve aspettare mesi per un esame? L'unica soluzione èla: il medico deve essere un pubblico ufficiale e poi si deve fare di tutto per rendere più sicuri i luoghi di cura, migliorandone l'accesso". Così all'Adnkronos Salute Pierino Di Silverio, segretario nazionale Anaao-Assomed, ildeidirigenti del Servizio sanitario nazionale, commenta l'annuncio del ministero della Salute Orazio Schillaci di una ...

Poliziotto aggredito da un detenuto psichiatrico nel carcere di Salerno. L'appello del sindacato Giuseppe Del Sorbo, segretario nazionale del sindacato Uspp, sottolinea, ancora una volta, la pochi gli strumenti di sostegno per i detenuti psichiatrici che andrebbero presi in carico dalla sanità. Sanità, allarme del Nursind sulla situazione dell'ospedale di Roccadaspide. L'intervista a Giovanni Aspromonte Criticità sull'organizzazione e la gestione dell'ospedale di Roccadaspide, il Nursind Salerno lancia l'ennesimo allarme. Giovanni Aspromonte, coordinatore del sindacato per l'Asl Salerno, ha inviato una lettera ai sindaci del Distretto 69 dell'Asl, al consigliere regionale Michele Cammarano, presidente della III Commissione speciale aree interne. Fuorni: violenza in carcere, detenuto aggredisce un agente dopo un colloquio segretario nazionale dell'Uspp troppe volte abbiamo denunciato come sindacato lo stato di Ormai pochi sono gli strumenti di sostegno per questi soggetti che andrebbero presi in carico dalla sanità.