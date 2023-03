Sanità: Schillaci, 'nessuno deve rinunciare a cure, dobbiamo allargare offerta' (Di mercoledì 8 marzo 2023) Roma, 8 mar. (Adnkronos Salute) - "La rinuncia alle cure non può e non deve più rappresentare per nessuno l'unica possibilità in una nazione come l'Italia che si distingue per un servizio sanitario fondato sui principi di universalità, uguaglianza ed equità. Ed è per questo che dobbiamo implementare e allargare l'offerta, anche creando un sistema virtuoso tra pubblico e privato che possa garantire una presa in carico globale e appropriata delle esigenze di prevenzione, cura ed assistenza di tutti i cittadini". Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, in un videomessaggio inviato alla presentazione, oggi a Roma, del 20.esimo Rapporto sull'attività ospedaliera in Italia 'Ospedali&Salute', promosso dall'Associazione italiana ospedalità privata ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023) Roma, 8 mar. (Adnkronos Salute) - "La rinuncia allenon può e nonpiù rappresentare perl'unica possibilità in una nazione come l'Italia che si distingue per un servizio sanitario fondato sui principi di universalità, uguaglianza ed equità. Ed è per questo cheimplementare el', anche creando un sistema virtuoso tra pubblico e privato che possa garantire una presa in carico globale e appropriata delle esigenze di prevenzione, cura ed assistenza di tutti i cittadini". Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio, in un videomessaggio inviato alla presentazione, oggi a Roma, del 20.esimo Rapporto sull'attività ospedaliera in Italia 'Ospedali&Salute', promosso dall'Associazione italiana ospedalità privata ...

