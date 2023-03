Sanità e asili nido | la Toscana è tra le migliori regioni d' Italia

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Secondo posto nazionale per efficacia, efficienza e appropriatezza dell'offerta sanitaria, quinto posto per lo stato di salute della popolazione. Tutti i dati emersi dal WelfareIndex 2022

Secondo posto nazionale per efficacia, efficienza e appropriatezza dell'offerta sanitaria, quinto posto per lo stato di salute della popolazione. Tutti i dati emersi dal Welfare Italia Index 2022... Cultura, Spettacoli Lavoro, Economia, Turismo Lettere Opinioni Meteo, natura, animali... 'Basterebbe questo per capire che servono servizi a sostegno delle famiglie,nido, strutture per ...Significa fare cose serie: investimenti in, negli, nella scuola, nei servizi, nelle politiche sociali, nella sicurezza, negli investimenti del pnrr. E anche nei ruoli strategici ci vuole ...