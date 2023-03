San Siro va avanti: è negli 11 stadi per l’Italia a EURO 2032. Le città (Di mercoledì 8 marzo 2023) Mentre a Milano si continua a parlare di nuovo stadio, anche in comuni limitrofi, San Siro resta parte integrante del calcio italiano. Il Meazza è fra gli undici impianti indicati dalla FIGC per la candidatura a EURO 2032. SAN Siro FRA LE SCELTE – In attesa di capire se l’Italia otterrà EURO 2032 (la Turchia è il principale avversario) la FIGC fa passi avanti per la candidatura. Oggi la settima Commissione permanente del Senato ha approvato la risoluzione a sostegno della volontà di ospitare gli EUROpei. Fra un mese sarà presentato il progetto definitivo, col Governo che sostiene e qualifica la candidatura della FIGC. Il Meazza è fra gli undici stadi indicati, ossia tutti quelli dei Mondiali di Italia ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 8 marzo 2023) Mentre a Milano si continua a parlare di nuovoo, anche in comuni limitrofi, Sanresta parte integrante del calcio italiano. Il Meazza è fra gli undici impianti indicati dalla FIGC per la candidatura a. SANFRA LE SCELTE – In attesa di capire seotterrà(la Turchia è il principale avversario) la FIGC fa passiper la candidatura. Oggi la settima Commissione permanente del Senato ha approvato la risoluzione a sostegno della volontà di ospitare glipei. Fra un mese sarà presentato il progetto definitivo, col Governo che sostiene e qualifica la candidatura della FIGC. Il Meazza è fra gli undiciindicati, ossia tutti quelli dei Mondiali di Italia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Sala: “L'Inter mi ha comunicato che stanno guardando un'altra area fuori Milano, non mi hanno accennato dove perch… - gippu1 : In tre anni il #Milan di Pioli ha perso sei volte lontano da San Siro, tre delle quali di sabato sera a casa di Vin… - fcin1908it : De Laurentiis: “Zhang? Quando è a San Siro, l’Inter perde. E ha la faccia da cane bastonato” - loscheIetro : Quanto sta gasando il Milan sono con Alonzo sul tetto di San Siro - internewsit : San Siro va avanti: è negli 11 stadi per l’Italia a EURO 2032. Le città - -