San Pio, IoxBenevento: "Strategia comunicativa fuorviante e responsabilità evidenti"

Tempo di lettura: 3 minuti

"L'A.O. San Pio, forse, sta confondendo la propria funzione e, invece di garantire cure e prestazioni sanitarie adeguate si sta concentrando ad esercitare una Strategia comunicativa demagogica ed inefficiente che continua a mortificare il Sannio". Così in una nota l'associazione IoxBenevento. "La conferenza stampa – scrive – dei capi dipartimento dell'A.O. S. Pio, che nonostante la posizione di alcuni di loro sia evidentemente illegittima e paradossalmente miracolata, ancora oggi, dalla Corte dei Conti e dalla Procura della Repubblica di Benevento, probabilmente potrebbe essere relazionata al costante tentativo di fuorviare a delle responsabilità oggettivamente documentate e denunciate. Ricordiamo che basta esaminare le procedure di nomine dei capi dipartimento per rendersi conto che sono ...

