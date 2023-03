San Davide, ecco per cosa lo scelse Dio | Lo sapevate? (Di mercoledì 8 marzo 2023) San Davide viene celebrato ogni anno il 29 dicembre e si tratta di uno dei Beati scelti da Dio. Non tutti però sanno cosa ruota attorno alla storia di questo straordinario Santo amatissimo dalla Chiesa sotto ogni punto di vista. Nato a Betlemme circa nel 1040 a.C morì a Gerusalemme circa nel 970 a.C. e fu il secondo re d’Israele durante quella che fu la metà del X secolo avanti Cristo diventando dunque anche un personaggio importante a livello storiografico. San Davide e la scelta di Dio (GranTennisToscana)Proprio per il fatto di essere stato un personaggio storico molto importante si sanno tante cose su di lui. Addirittura le sue vicende vengono raccontate in tantissimi libri importanti dal Primo libro di Samuele fino al secondo, il Primo libro dei Re e il Primo libro delle Cronache. Fu anche molto apprezzato dal punto di vista ... Leggi su grantennistoscana (Di mercoledì 8 marzo 2023) Sanviene celebrato ogni anno il 29 dicembre e si tratta di uno dei Beati scelti da Dio. Non tutti però sannoruota attorno alla storia di questo straordinario Santo amatissimo dalla Chiesa sotto ogni punto di vista. Nato a Betlemme circa nel 1040 a.C morì a Gerusalemme circa nel 970 a.C. e fu il secondo re d’Israele durante quella che fu la metà del X secolo avanti Cristo diventando dunque anche un personaggio importante a livello storiografico. Sane la scelta di Dio (GranTennisToscana)Proprio per il fatto di essere stato un personaggio storico molto importante si sanno tante cose su di lui. Addirittura le sue vicende vengono raccontate in tantissimi libri importanti dal Primo libro di Samuele fino al secondo, il Primo libro dei Re e il Primo libro delle Cronache. Fu anche molto apprezzato dal punto di vista ...

