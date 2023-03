Sampdoria | il numero di telefono di Ferrero finisce online | inondato da chiamate e insulti

Leggi su sportface

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Situazione molto grave, seppur curiosa, quella capitata a Massimo, ancora azionista di maggioranza dellaalle prese con una cessione resa complicata anche dal suo modo di fare. Alcuni tifosi, infatti, hanno diffuso il suoprivato di cellulare su siti e pagine di ultras e appassionati di calcio e in particolare della squadra blucerchiata. Lo riporta Il Secolo XIX, che sottolinea come le conseguenze siano state – come è facile immaginare – disastrose. Il patron doriano è statodi, anche nella tarda serata di lunedì, a partire dalle ore 22 del 6 marzo. L’avvocato diieri mattina ha denunciato l’accaduto alla polizia postale di Roma. SportFace.