Sampdoria | Banca sistema al lavoro sul bond convertibile

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 8 marzo 2023)alsuldella, mentre si cercano soggetti interessati: i due profili più forti In casanon si parla soltanto di composizione negoziata della crisi.sta lavorando insieme all’advisor Lazard sul. La ricerca di sottoscrittori prosegue senza sosta, i contatti con il CdA blucerchiato sono frequenti per cercare di risolvere una situazione sempre più spinosa. Al momento sono due i soggetti maggiormente interessati: Raffaele Mincione della Wrm Group e Luca Baraldi, braccio destro del presidente di Segafredo Massimo Zanetti. Nelle prossime settimane si approfondirà il discorso con i potenziali finanziatori, in modo ...