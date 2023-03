Salerno, si cerca ladro in via Porto: incastrato dalle telecamere (Di mercoledì 8 marzo 2023) È caccia al ladro a Salerno, dove un uomo ha rubato una bicicletta elettrica in un bar-ristorante di via Porto. Per sua sfortuna, il malvivente è stato scoperto grazie alle telecamere di videosorveglianza del locale. Secondo quanto riporta Il Mattino, il proprietario del locale ha subito provveduto a diffondere sui social un video per cercare di indentificarlo. Nelle immagini si vede un uomo che, approfittando dell’assenza di personale all’interno della struttura in orario diurno, fa il suo ingresso dalla porta principale del locale e ruba una bicicletta elettrica che in quel momento era parcheggiata. Il ladro in tutta tranquillità ha portato via la bici non accorgendosi della telecamera. «Attenzione a tutti, quest’uomo è un ladro: se lo avvistate avvertite», ha ... Leggi su zon (Di mercoledì 8 marzo 2023) È caccia al, dove un uomo ha rubato una bicicletta elettrica in un bar-ristorante di via. Per sua sfortuna, il malvivente è stato scoperto grazie alledi videosorveglianza del locale. Secondo quanto riporta Il Mattino, il proprietario del locale ha subito provveduto a diffondere sui social un video perre di indentificarlo. Nelle immagini si vede un uomo che, approfittando dell’assenza di personale all’interno della struttura in orario diurno, fa il suo ingresso dalla porta principale del locale e ruba una bicicletta elettrica che in quel momento era parcheggiata. Ilin tutta tranquillità ha portato via la bici non accorgendosi della telecamera. «Attenzione a tutti, quest’uomo è un: se lo avvistate avvertite», ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cronachelucane : SALERNO, TENTATA RAPINA IN PIAZZA MALTA - Studentessa aggredita per il telefonino, si cerca una straniera -… - tvoggi : SICUREZZA STRADALE, SALERNO CERCA DI METTERE TUTTO… “APPOST” GUARDA IL VIDEO - tvoggi : SICUREZZA STRADALE, SALERNO CERCA DI METTERE TUTTO… ”APPOST” Indurre i ragazzi, attraverso il gioco, a riflettere s… - ondanews_it : Salerno: rom cerca di rubare il telefono ad una studentessa e la ferisce - - salernotoday : Tentata rapina in Piazza Malta: studentessa aggredita per il telefonino, si cerca una straniera… -