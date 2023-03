Salame contaminato | scatta il richiamo | il celebre prodotto da evitare | Guarda

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Attenzione a questose lo avete acquistato in uno dei supermercati Lidl. Il ministero della Salute ha infatti segnalato sul suo sito ilda parte del produttore di due lotti ditto tipo Milano a marchio Salumeo di Lidl per la presenza di Salmonella spp. Ilin questione, riporta il sito ilfattoalimentare.it, è venduto in pezzi da 160 grammi con i numeri di lotto L237(5154) e L238(5154) e la data di scadenza 12/04/2023 (codice EAN 2036 1303). Nel dettaglio, iltto richiamato è statoper Lidl Italia Srl dall'azienda Salumificio Colombo Luigi Srl, nello stabilimento di via Roma 21, a Pescate, in provincia di Lecco. In via cautelativa, l'azienda raccomanda di non consumare iltto tipo Milano con i numeri di lotto ...

... infatti, il ministero della Salute ha diramato l'alert che riguarda uno specifico, ... vomito, dolore addominale e diarrea entro poche ore dall'ingestione dell'alimento. Normalmente ...Allerte alimentari a febbraio,da listeria e salmonella Il 1 febbraio, il ministero della salute ha richiamato dei lotti diper la possibile presenza di salmonella e ...L'allerta raccomanda di 'non consumare e di riportare ilnel punto vendita acquistato'. Il lotto interessato dal richiamo alimentare, come si apprende dal sito del Ministero della Salute, è il ...

Allerta alimentare: cioccolato, acqua, salame. Quando il cibo è veleno IL GIORNO

We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...