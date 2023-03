(Di mercoledì 8 marzo 2023) L'ex allenatore del, Arrigoha dichiarato ai microfoni di Prime Video: "Per me una vittoria senza merito non era una vittoria....

Di seguito alcune dichiarazioni diai microfoni di Prime Video: SUL MILAN Per me una ... Mi disse: con lei corre veloce anche Ancelotti. SUL CALCIO Per me il calcio sarà sempre più un ...Manca progettualità con gli allenatori del nostro campionato 'In Italia, come detto da, ... Giudizio sulla tossicità che si respira al'Innanzitutto, esprimo la mia vicinanza ad ...Manca progettualità con gli allenatori del nostro campionato 'In Italia, come detto da, ... Giudizio sulla tossicità che si respira al'Innanzitutto, esprimo la mia vicinanza ad ...

Sacchi: 'Maradona mi disse che facevo correre veloce pure Ancelotti, Pioli al Milan...' Calciomercato.com

Arrigo Sacchi parla in esclusiva ai microfoni di Prime Video. L'ex allenatore, che con le sue idee ha rivoluzionato la storia del calcio, racconta il suo Milan, una squadra che ha saputo andare "oltre ...